Только тёркой и лопатой: новосибирцы победили на фестивале снежных скульптур в Финляндии

Финляндии. Снежные скульпторы из Новосибирска победили на международный фестиваль снежной скульптуры Baltic Snow Call, проходящего в городе Оулу

Для создания снежной скульптуры новосибирцам понадобилось 40 часов работы.

«Все было очень здорово, нас прекрасно разместили, отлично кормили. Во время фестиваля мы не замерзали. Работали примерно по 12 часов в день. Наша скульптура называется Grotesque Body. Для создания нам понадобился снежный блок и работа исключительно ручным инструментом. Были только лопаты, ломы и тёрки. Сборная России целиком состояла из новосибирцев, в неё вошли Светлана Тутанова, Алексей Москалёв и я», — рассказал корреспонденту НГС снежный скульптор Михаил Ерушев.

Скульптура новосибирцев построена по принципу «изнутри — наружу».

По словам капитана, российской сборной Алексея Москалёва, главной идеей скульптуры было показать, что у нас снаружи и внутри всё неоднозначно.

Литва, Латвия, Швеция, Норвегия, Германия, Польша, Фестиваль Baltic Snow Call собрал девять команд-участников Балтийского региона, представляющие страны: Финляндия, Эстония Россия , а также команду из Китая . Задачей команд было создание скульптуры из снежного куба размером 9 кубических метров за 40 часов.

Также НГС предлагает посмотреть на другие скульптуры участников — фотографии опубликованы в «Инстаграмме» конкурса: