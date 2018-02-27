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Только тёркой и лопатой: новосибирцы победили на фестивале снежных скульптур в Финляндии
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Только тёркой и лопатой: новосибирцы победили на фестивале снежных скульптур в Финляндии 

ngs.ru 27 февраля 2018
Фото: ngs.ru
Снежные скульпторы из Новосибирска победили на международный фестиваль снежной скульптуры Baltic Snow Call, проходящего в городе Оулу в Финляндии.
Для создания снежной скульптуры новосибирцам понадобилось 40 часов работы.
«Все было очень здорово, нас прекрасно разместили, отлично кормили. Во время фестиваля мы не замерзали. Работали примерно по 12 часов в день. Наша скульптура называется Grotesque Body. Для создания нам понадобился снежный блок и работа исключительно ручным инструментом. Были только лопаты, ломы и тёрки. Сборная России целиком состояла из новосибирцев, в неё вошли Светлана Тутанова, Алексей Москалёв и я», — рассказал корреспонденту НГС снежный скульптор Михаил Ерушев.
Скульптура новосибирцев построена по принципу «изнутри — наружу».
По словам капитана, российской сборной Алексея Москалёва, главной идеей скульптуры было показать, что у нас снаружи и внутри всё неоднозначно.
Фестиваль Baltic Snow Call собрал девять команд-участников Балтийского региона, представляющие страны: Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Швеция, Норвегия, Германия, Польша, Россия, а также команду из Китая. Задачей команд было создание скульптуры из снежного куба размером 9 кубических метров за 40 часов.
Также НГС предлагает посмотреть на другие скульптуры участников — фотографии опубликованы в «Инстаграмме» конкурса:
В начале января в Новосибирске определили победителей традиционного фестиваля снежной скульптуры: призы уехали в Монголию и Кыргызстан.
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