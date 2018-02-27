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Глава латвийского Центробанка заподозрен в коррупции и задержан
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Глава латвийского Центробанка заподозрен в коррупции и задержан 

Интересант 27 февраля 2018
Президент Центрального банка Латвии Илмарс Римшевичс задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией этой страны. Никакой дополнительной информации не сообщается, пока ведомство не «сочтет это возможным», сообщают «Известия».
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что правительство «полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку». На завтра намечено чрезвычайное заседание кабинета министров. Отмечается, что задержание главного банкира страны не скажется на стабильности государственных финансов.
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