Глава латвийского Центробанка заподозрен в коррупции и задержан 

Президент Центрального банка Латвии Илмарс Римшевичс задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией этой страны. Никакой дополнительной информации не сообщается, пока ведомство не «сочтет это возможным», сообщают «Известия».
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что правительство «полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку». На завтра намечено чрезвычайное заседание кабинета министров. Отмечается, что задержание главного банкира страны не скажется на стабильности государственных финансов.