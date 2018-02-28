За поддержку санкций ЕС должен помочь грузами, считают перевозчики Латвии

Латвия. РИГА , 28 фев — РИА Новости . Латвийские транзитные предприятия обеспокоены перспективами отрасли: простых денег, основанных только на географии, больше не будет, а привлечь грузы из Азии оказалось сложно, сообщает Sputnik

По мнению главы Балтийской ассоциации транспорта и логистики Инги Антане, латвийским политикам нужно на уровне ЕС говорить о солидарности в транзите.

"Если есть санкции (антироссийские — Sputnik), и наше государство, как всем известно, связано с Россией , то нам надо на уровне Евросоюза говорить, что, может быть, есть какая-то возможность некоторые грузы, идущие через Антверпен или Роттердам , пускать через Латвию", — заявила Антане.

"Если мы солидарно идем по санкциям, если наши порты — крупные, входящие в сеть Евросоюза, — надо говорить, как можно помочь нашим евросоюзным портам, Рижскому и Вентспилсскому. В чем проблема переправить какие-то грузы из Германии в Латвию?" — добавила руководитель ассоциации.

Антане рассказала, что 2017 год был «очень плохим» для сектора транзита. Перевозки по железной дороге оцениваются ассоциацией примерно в 43 миллиона тонн, тогда как в 2016-м было перевезено 47 миллионов тонн, и это еще считалось низким показателем.

Порты Латвии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области

Представители латвийского сектора транзита и власти страны ведут диалог с Россией по вопросу развития сотрудничества в сфере грузоперевозок. Так, летом 2017 года состоялось первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии Латвии и России, на которой эта тема была одной из основных.

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