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За поддержку санкций ЕС должен помочь грузами, считают перевозчики Латвии
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За поддержку санкций ЕС должен помочь грузами, считают перевозчики Латвии 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
РИГА, 28 фев — РИА Новости. Латвийские транзитные предприятия обеспокоены перспективами отрасли: простых денег, основанных только на географии, больше не будет, а привлечь грузы из Азии оказалось сложно, сообщает Sputnik Латвия.
По мнению главы Балтийской ассоциации транспорта и логистики Инги Антане, латвийским политикам нужно на уровне ЕС говорить о солидарности в транзите.
"Если есть санкции (антироссийские — Sputnik), и наше государство, как всем известно, связано с Россией, то нам надо на уровне Евросоюза говорить, что, может быть, есть какая-то возможность некоторые грузы, идущие через Антверпен или Роттердам, пускать через Латвию", — заявила Антане.
"Если мы солидарно идем по санкциям, если наши порты — крупные, входящие в сеть Евросоюза, — надо говорить, как можно помочь нашим евросоюзным портам, Рижскому и Вентспилсскому. В чем проблема переправить какие-то грузы из Германии в Латвию?" — добавила руководитель ассоциации.
Антане рассказала, что 2017 год был «очень плохим» для сектора транзита. Перевозки по железной дороге оцениваются ассоциацией примерно в 43 миллиона тонн, тогда как в 2016-м было перевезено 47 миллионов тонн, и это еще считалось низким показателем.
Порты Латвии лишились значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области.
Представители латвийского сектора транзита и власти страны ведут диалог с Россией по вопросу развития сотрудничества в сфере грузоперевозок. Так, летом 2017 года состоялось первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии Латвии и России, на которой эта тема была одной из основных.
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