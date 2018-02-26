Трамп примет балтийских лидеров в формате «три в одном»

Латвия Владимир Матвеев. Просидев два года в кресле президента, Дональд Трамп решил порадовать «балтийских тигров» и пригласил сразу трех президентов в Белый дом не просто на рабочую встречу, а, как гордо сказано в администрации президента Литвы , на саммит " США — страны Балтии". На этой встрече в верхах Американский главнокомандующий раздаст новые ЦУ по продвижению политических и экономических интересов США в Евросоюзе , считает автор Sputnik

Причины «вызова на ковер» сразу всех президентов одновременно довольно проста. Видимо, чтобы президент США не оскандалился в очередной раз, как во время выступления на Генассамблее ООН , где назвал Намибию Намбией, и чтобы не тратить время, его администрация и решила пригласить в Белый дом сразу трех президентов стран Балтии, поскольку, по словам Матвеева, для Трампа все «балтийские жены» на одно лицо, как бы это ни было обидно литовке Дале Грибаускайте и эстонке Керсти Кальюлайд

Объявленный саммит «США — страны Балтии», который пройдет 3 марта в Вашингтоне, предполагает рассмотрение широкого спектра сотрудничества Америки с Литвой, Латвией и Эстонией . Главными на саммите, по словам администрации президента Литвы, будут вопросы безопасности Балтийского региона и дальнейшего пребывания в нем объединенных батальонов НАТО

Наверняка Трамп как профессиональный бизнесмен потребует от своих балтийских «коллег» не только выполнения приказов и указаний, но и денег за услуги «безопасности». И не только в виде двухпроцентного ВВП на нужды обороны, по стандартам НАТО, но и в виде покупки дорогого американского СПГ вместо дешевого газпромовского.

Балтийским странам сегодня не до сантиментов. На двух стульях сидеть становится все труднее. Sputnik Эстония писал, что действие нынешних так называемых «программ консолидации» для Восточной Европы заканчивается в 2020 году. Главная причина «заворачивания» программ — не только ограниченность средств, любой бюджет не бездонен, но и невыполнение «младоевропейцами» основных обязательств по отношению к Евросоюзу.

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