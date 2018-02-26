В Банке Латвии нащупали «руку Кремля»

В субботу, 24 февраля, неизвестные обокрали в живописном лесном местечке под Ригой жилище президента Банка Латвии Илмара Римшевича . Казалось бы, обыкновенный криминал, что тут такого? Ан нет.

Римшевич находится под следствием, его подозревают в коррупции и даже арестовали, но выпустили под залог с запретом занимать должность, а тут адвокат банкира Саулведис Варпиньш сообщил, что воры разгромили дом «и украли многие важные вещи», не пояснив, какие. Лишь заметил: «Ситуация свидетельствует о том, что это была заранее спланированная, профессионально и хорошо организованная операция». Ощущение такое, будто кто-то искал некий компромат или, наоборот, прятал или даже подбрасывал.

В феврале в Латвии вообще произошли странные события в финансовой сфере. Сначала американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США посягнула на один из ведущих банков балтийской страны — третий по объему вкладов в Латвии ABLV Bank, объявив, будто тот занимался отмыванием российских денег.

Где доказательства? Известно лишь, что учреждение обслуживало клиентов из СНГ. FinCEN уверяло, будто оно даже связано… с оружейной программой КНДР , проводило незаконные многомиллиардные операции.

Впрочем, внимание к банку было приковано еще с 2016-го, когда аудиторская проверка показала: объем вкладов нерезидентов в нем составил 3,8 миллиарда долларов, что оказалось равным половине бюджета Латвии. Тут и до конспирологических версий о тлетворном влиянии России недалеко.

Словом, нынче, после особого интереса американского Минфина к кредитному учреждению, заинтересовался им и европейский Центробанк . И вот новость: он сообщил, что из-за оттока капитала и ухудшения показателей ликвидности ABLV Bank будет ликвидирован.

Это произошло через неделю после задержания Илмара Римшевича, который утверждает, что именно проблемы указанного банка и стали причиной претензий к главному банкиру страны, а инкриминированная взятка — ложь, чтобы президент Банка Латвии не мешал процессу. «Я очень хорошо понимаю, что стал неудобен для многих», — сказал Римшевич и сообщил об эсэмэске, в которой ему угрожали убийством.

Однако латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией утверждает, будто задержание Римшевича не имеет отношения к проблемам банка ABLV, а связано именно с некоей взяткой. Да и на самого президента Банка Латвии, который пока не собирается в отставку несмотря на требования и обвинения, нашелся еще более чудовищный в условиях Латвии компромат.

Редактор экономических новостей европейского отделения агентства Associated Press Карло Пиовано выложил в интернете фотографию, на которой президент Банка Латвии находится за одним столом с — о ужас! — российским гражданином Дмитрием Пильщиковым. Местные СМИ сообщили, что тот — бывший глава одного из научно-исследовательских институтов, связанного, по утверждениям журналистов, с российскими военными структурами. Ну и сделали вывод: снимок подтверждает связь Римшевича с Россией и с возможным отмыванием российских денег.

Но вот что любопытно. Фотографию в базу данных, как выяснили эксперты, загрузило шведское новостное агентство TT, оттуда ее взяли западные СМИ. Ее тиражировали, начиная с агентства Associated Press. А обвинения в организации такой провокации из Риги посыпались… в адрес России. Министерство обороны Латвии даже заявило, будто тиражирование этой фотографии является информационной кампанией против республики, а председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнарс Латковскис со ссылкой на Минобороны утверждает: «Они (российские спецслужбы. — „СП“) видят, что ситуация накалена, и подливают масло в огонь».

Какой огонь? Вестимо какой. Латковскис уверяет Европу в том, будто таким образом Россия жаждет выставить Латвию перед международной общественностью в качестве несостоявшегося государства.

Ну вот круг и замкнулся. Понять ничего нельзя. Ясно лишь, что с подачи США в Латвии обрушили банк, сотрудничавший с россиянами. Что президент Банка Латвии, уличенный в порочащих связях с россиянином, оказался под надзором и давлением правоохраны. И что все произошедшее, оказывается, — операция… российских спецслужб против бедной Латвии в канун избирательной кампании в Сейм.

Парламентские выборы в этой балтийской стране вообще стали поводом для политической истерии. Не проходит дня, чтобы политики и местные СМИ не вспомнили о «руке Кремля», безнаказанно орудующей на латвийской территории. Националистов пугает социал-демократическая партия «Согласие», лидер которой, мэр Риги Нил Ушаков планирует уверенную победу, такую, чтобы получить право формировать правительство. «Согласие» и раньше побеждало на выборах в Сейм, но партии, вопреки европейской традиции, не давали права формировать кабинет, задвигали в оппозицию за желание сотрудничать с Россией.

А сейчас появился еще более грозный враг нациков. Весьма популярный в Латвии политик — евродепутат Татьяна Жданок — намерена сдать мандат европарламента и повести на выборы Русский союз Латвии. Ей, правда, могут помешать. Латвийский закон о выборах депутатов Сейма запрещает участие в них тех, кто после 13 января 1991 года был членом КПСС , Интерфронта Латвийской ССР, Объединенного совета трудовых коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийского комитета общественного спасения.

Татьяна Жданок имеет право баллотироваться в Европарламент, но не может в Сейм Латвии, так как была членом Компартии, входила в состав Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР, боровшегося за сохранение Латвии в составе Советского Союза. Обратилась в Конституционный суд республики с запросом об этом ограничении. Если КС подтвердит конституционность недемократического закона, участвовать в выборах Жданок не сможет.

Ну, а истерия продолжается теперь уже и на финансовом поле. Судя по ней, местная элита пытается уверить, будто Кремль запустил руку и в латвийские финансы.

Бог знает, брал ли взятку глава Банка Латвии, идет следствие. Но вот издание Latvijas avīze («Латвийская газета») опубликовало точку зрения представителя Пражского Института международных отношений Марка Галеотти, изучающего организованную преступность в Европе. И он очень так кстати сказал: «От высокопоставленных представителей банков Европы я слышал предположения, что глава Центробанка Латвии руководит целой сетью, которая наживается на принятии различных решений в связи с банками в Латвии». Местные СМИ тут же вспомнили: ранее он уже называл Латвию «стиральной машинкой по отмыванию денег». Каких? Российских конечно же. Так почему же вся эта истерия возникла только сейчас, если «все знали»?

Так что «свежие» мысли о «руке Кремля», которая теперь уже залезла и в латвийские финансы, очень кстати перед парламентскими выборами.