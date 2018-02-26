Посол Литвы в России: «Вы, наверное, очень давно не были в Литве. Никто никаких памятников не сносит»

Посол Литвы России заявил, что никто не занимается сносом советских памятников в его стране. Об этом Ремигиюс Мотузас заявил, отвечая на вопрос корреспондента калининградских «Вестей».

Корреспондент спросил посла: «В Литве активно сносят памятники советским воинам. Но может быть, если не было советских солдат, тогда бы и Литвы не было?». На это Мотузас ответил следующее: «Вы, наверное, очень давно не были в Литве. Никто никаких памятников не сносит».

При этом накануне стало известно, что в Литве намерены снести памятный знак на месте гибели милиционеров от рук лесных бандитов. С такой инициативой выступила мэр Мариямполя Ирена Лунскене.