В день 100-летия Литвы в Калининграде напомнили о Юрии Меле

100-летие независимости Литвы , которое накануне с размахом отметили в Вильнюсе , отмечали и в Калининграде . В дорогом гостиничном ресторане некоторых представителей калининградской интеллигенции встречал литовский генконсул и посол Литвы в России , специально прилетевший в наш город.

Однако первым у входа гостей встретил калининградец, напомнивший о российском гражданине Юрии Меле, который по надуманным обвинениями уже четвертый год содержится в литовской тюрьме. Наш корреспондент Евгения Чирочкина наблюдали за тем, как литовский праздник отмечали у нас в России.

Акция протеста прошла во время приёма генконсула Олегаса Скиндерскиса в честь столетия независимости Литвы. Однако, на плакатах вовсе не поздравительные открытки. Яркими буквами выведено: «Литва! Руки прочь от памятников советским воинам!» и «Свободу Юрию Мелю».

— Я решил высказать свою гражданскую позицию, насколько я знаю, одиночные пикеты не требуют согласования.

12 марта исполнится 4 года с момента, как по приказу литовских спецслужб на погранпереходе «Советск-Панемуне» был арестован военный пенсионер из Калининграда, полковник запаса Юрий Мель . Литовские власти обвиняют гражданина России в том, что он в январе 1991 года в составе советских войск находился в Вильнюсе во время демонстрации за независимость. Юрию Мелю грозит пожизненное заключение, хотя, по сути, обвинить его не в чем.

Евгений Журавли, житель Калининград:

— Он никого не убил, никого не задавил, ни к чему не призывал, просто исполнял свой приказ. За что он сидит? Это месть. Такая месть может постичь любого человека спустя двадцать с лишним лет за действия, которые ныне законные, а завтра будут считаться незаконными. Это вопиющий акт несправедливости.

Пока Юрий Мель в Литве сидит в тюрьме, литовские дипломаты пьют шампанское в России за свободу Литвы от России. Впрочем, литовский посол искусно уходит от темы в общении с нашим журналистом.

— В Литве базируется сейчас большой контингент НАТО . Получается, что вы Россию как страну-агрессора воспринимаете? И празднуете в Калининграде…

Ремигиюс Мотузас, посол Литвы в России:

— Нет. Почему?. Мы тоже можем про вас так сказать. Вы тоже сегодня перебрасываете ракеты «Искандер», которые имеют мощность очень большую. Я бы так не сказал.

Константин Морозов, корреспондент:

— Сейчас столетие независимости Литвы. Но в Литве активно сносят памятники советским воинам. Но может быть, если не было советских солдат, тогда бы и Литвы не было?

Ремигиюс Мотузас, посол Литвы в России:

— Вы, наверное, очень давно не были в Литве. Никто никаких памятников не сносит. Вы делаете, как журналист, нажим. Наверное, вам так кажется лично.

Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Посол Литвы, мягко говоря, лукавил. В тот же день, в День независимости Литвы из соседней страны пришло сообщение — вандалы разрушили памятник советским солдатам, погибшим в бою с «лесными братьями» у деревни Грибине. И это только один из многих подобных эпизодов.

Сейчас «лесные братья» — подсобники нацистов, считаются в Литве борцами за свободу, память о них чтят на государственном уровне, а советских солдат и сотрудников внутренних дел преследуют. Ранее памятник у деревни Грибине был вычеркнут из регистра охраняемых объектов культуры.

Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Ещё ранее, в 2017 году, в столице Литве был снесён целый скульптурный комплекс, увековечивающий память Советскому времени. Ключевая композиция этого мемориала называлась «На страже мира». Она представляет собой двух советских воинов, принесших мир в Литву после нацисткой оккупации.

Свою независимость Литва приобрела в 1918 году, когда в самой Литве стояли немецкие оккупационные войска. Насколько эта независимость легитимна, историки спорят до сих пор.

Александр Носович, политолог БФУ им. Канта Александр Носович:

— Независимости Литвы как не было сто лет назад, так собственно и сейчас ее нет. Потому что даже литовские историки подчеркивают, что это провозглашение независимости проводилось как спецоперация немецкого военного командования, и фактически эту независимость провозгласили с благословения администрации «Обер Ост». Для Германии «независимое литовское государство» — это всегда был проектом по установлению контроля над этими балтийскими территориями.

Празднование 100-летия независимости Литвы по-калининградски посетили известные в регионе деятели, которых литовские дипломаты считают своими друзьями. Для всех гостей играл камерный оркестр, а желающие могли сделать селфи на фоне горящих юбилейных цифр. Однако нашей съемочной группе снять банкет не удалось. Вечеринка была не для эфира.