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Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал действия политиков Латвии
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Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал действия политиков Латвии 

Российская Газета 26 февраля 2018
Фото: Российская Газета
В ближайшие 30 лет Рамзан Кадыров в Латвию не собирается. Об этом заявил пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов, комментируя действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ряду российских граждан.
В списке оказались 49 человек. Среди них глава Чечни, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России Андрей Луговой и многие другие. ТАСС отмечает, что в феврале этого года сейм Латвии утвердил аналог американского «закона Магнитского». За этот документ проголосовали 60 депутатов, против высказались семь парламентариев.
"Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке", — отметил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.
При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят сиюминутный характер. «Россия и Латвия были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения. Когда латышскому народу потребуется помощь, первым руку протянет российский народ», — подчеркнул Каримов.
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