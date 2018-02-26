Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал действия политиков Латвии

"Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке", — отметил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.

При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят сиюминутный характер. «Россия и Латвия были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения. Когда латышскому народу потребуется помощь, первым руку протянет российский народ», — подчеркнул Каримов.