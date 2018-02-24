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Жители Эстонии протестуют против высоких налогов
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Жители Эстонии протестуют против высоких налогов на алкоголь и бензин 

РИА Новости 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Сотни жителей Эстонии в субботу отправились на автомобилях в Латвию для закупки алкогольных напитков и бензина в знак протеста против налоговой политики государства, установившего при помощи поднятия акцизов высокие цены на эти товары, сообщает Sputnik Эстония.
Две колонны из нескольких сотен автомобилей в субботу отправились в Латвию через город Валга и пограничный пункт Икла. Мероприятие под названием "Kõik koos Lätti!" ("Все вместе в Латвию") было организовано через социальную сеть Facebook.
Автор идеи автопробега житель Тарту Таави Леппик сказал порталу эстонского телерадиовещания ERR, что цель мероприятия — продемонстрировать правительству отношение эстонского народа к нынешней налоговой политике. "Решение о покупке бензина, алкоголя и прочих товаров в Латвии каждый участник будет принимать самостоятельно", — добавил он.
Резкое повышение акцизов на алкоголь и моторное топливо в Эстонии в последние годы способствовало активизации приграничной торговли: значительная разница на акцизные товары привела к тому, что многие жители Эстонии стали все чаще покупать алкоголь и заправлять машины в Латвии.
В приграничных с Латвией городах Эстонии бизнесмены вынуждены закрывать небольшие магазины, прибыль которых обеспечивалась главным образом продажей алкогольных напитков. Транспортные компании Эстонии теперь предпочитают заправлять грузовые автомобили на бензоколонках Латвии.
По данным министерства финансов Эстонии, госбюджет в 2017 году получил примерно на 40 миллионов евро меньше от запланированного акциза на алкогольные напитки. Власти Эстонии были вынуждены отреагировать на ситуацию с акцизными налогами, объявив о сокращении в два раза запланированного с февраля 2018 года повышения акцизов на алкоголь, за исключением вина. Так, акциз на крепкий алкоголь поднимут на 5% вместо запланированных 10%. Рост акциза на легкий алкоголь, в том числе и пиво, составит 9% вместо 18%.
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