Жители Риги протестуют против перевода школ нацменьшинств на латышский язык 

В Риге стартовала массовая акция против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает канал «Россия 24». Такой закон на этой неделе одобрил местный сейм.
В митинге принимают участие несколько тысяч человек, в основном — ученики из русских школ, их родители, а также учителя. Манифестанты собирают подписи под обращением к президенту страны, а также ООН, ЕС и ЮНЕСКО. Протестующие требуют, чтобы русские школы в Латвии сохранились и развивались.
Этнические русские составляют примерно четверть населения этого прибалтийского государства. Русский — распространенный язык бытового общения. 14 лет назад местное руководство уже пыталось полностью отменить обучение на русском, однако столкнулось с сопротивлением общества, конституционного суда и критикой ООН. Тогда было решено, чтобы только 60 процентов образования велось на латышском. Сейчас власти Латвии решили довести дело до конца.