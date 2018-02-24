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Жители Риги протестуют против перевода школ нацменьшинств на латышский язык
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Жители Риги протестуют против перевода школ нацменьшинств на латышский язык 

Вести.Ru 24 февраля 2018
В Риге стартовала массовая акция против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает канал «Россия 24». Такой закон на этой неделе одобрил местный сейм.
В митинге принимают участие несколько тысяч человек, в основном — ученики из русских школ, их родители, а также учителя. Манифестанты собирают подписи под обращением к президенту страны, а также ООН, ЕС и ЮНЕСКО. Протестующие требуют, чтобы русские школы в Латвии сохранились и развивались.
Этнические русские составляют примерно четверть населения этого прибалтийского государства. Русский — распространенный язык бытового общения. 14 лет назад местное руководство уже пыталось полностью отменить обучение на русском, однако столкнулось с сопротивлением общества, конституционного суда и критикой ООН. Тогда было решено, чтобы только 60 процентов образования велось на латышском. Сейчас власти Латвии решили довести дело до конца.
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