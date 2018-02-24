Жители Риги протестуют против перевода школ нацменьшинств на латышский язык

Риге стартовала массовая акция против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает канал «Россия 24». Такой закон на этой неделе одобрил местный сейм.

ЕС и В митинге принимают участие несколько тысяч человек, в основном — ученики из русских школ, их родители, а также учителя. Манифестанты собирают подписи под обращением к президенту страны, а также ООН ЮНЕСКО . Протестующие требуют, чтобы русские школы в Латвии сохранились и развивались.

Этнические русские составляют примерно четверть населения этого прибалтийского государства. Русский — распространенный язык бытового общения. 14 лет назад местное руководство уже пыталось полностью отменить обучение на русском, однако столкнулось с сопротивлением общества, конституционного суда и критикой ООН. Тогда было решено, чтобы только 60 процентов образования велось на латышском. Сейчас власти Латвии решили довести дело до конца.