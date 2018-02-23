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В Туле состоится IV Всероссийский конгресс фольклористов
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В Туле состоится IV Всероссийский конгресс фольклористов 

Ревизор.ru 23 февраля 2018
Фото: Ревизор.ru
Конгресс приурочен к юбилейным датам со дня рождения знаменитых фольклористов — Александра Веселовского (180 лет) и Петра Киреевского (210 лет). На форуме соберутся фольклористы из многих регионов России и 19-ти стран мира: Японии, Финляндии, Болгарии, Эстонии, Словакии, Литвы, Польши, Германии, Кыргызской Республики, Украины, Республики Абхазия, Узбекистана, Турции, Республики Беларусь, Монголии. Помимо обсуждения проблем истории, теории фольклористики, народной словесности, преподавания фольклора и народной художественной культуры в рамках конгресса будут показаны этнографические фильмы, выступят фольклорные коллективы из разных регионов России, откроется выставка произведений декоративно-прикладного искусства, книжная ярмарка. Будут функционировать дискуссионные площадки, планируются мастер-классы и обучающие семинары по разным направлениям традиционной культуры.
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