В Туле состоится IV Всероссийский конгресс фольклористов 

Конгресс приурочен к юбилейным датам со дня рождения знаменитых фольклористов — Александра Веселовского (180 лет) и Петра Киреевского (210 лет). На форуме соберутся фольклористы из многих регионов России и 19-ти стран мира: Японии, Финляндии, Болгарии, Эстонии, Словакии, Литвы, Польши, Германии, Кыргызской Республики, Украины, Республики Абхазия, Узбекистана, Турции, Республики Беларусь, Монголии. Помимо обсуждения проблем истории, теории фольклористики, народной словесности, преподавания фольклора и народной художественной культуры в рамках конгресса будут показаны этнографические фильмы, выступят фольклорные коллективы из разных регионов России, откроется выставка произведений декоративно-прикладного искусства, книжная ярмарка. Будут функционировать дискуссионные площадки, планируются мастер-классы и обучающие семинары по разным направлениям традиционной культуры.