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В Литве предлагают при выдаче паспорта выяснять готовность стать донором
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В Литве предлагают при выдаче паспорта выяснять готовность стать донором 

РИА Новости 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 23 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предложил, чтобы граждане при выдаче им удостоверений личности давали свое согласие на донорство органов или отказывались от этого.
Член парламентской партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Миколас Маяускас ранее предложил модель «предполагаемого согласия». В соответствии с этой моделью, человека считают потенциальным донором, если он письменно не выразил отказ еще при жизни и если с этим условием соглашаются родственники.
"Пообщавшись со специалистами по трансплантации, мы обсудили модель, к которой готовимся: чтобы граждане, получающие удостоверение личности, заменяемое каждые десять лет, были обязаны декларировать, готовы они или не готовы стать донорами. Если такая система появится, через десять лет жители Литвы будут декларировать свое согласие", — сказал в пятницу журналистам Верига.
Министр здравоохранения отметил, что эта тема требует дополнительных дискуссий.
По данным национального бюро по трансплантации, донорские органы в Литве ожидают 408 человек: требуется пересадить почки, глазную роговицу, печень, сердце, легкие. Донорство органов в Литве на данный момент возможно при личном согласии донора, однако несмотря на это, окончательное решение о донорстве принимают близкие умершего.
По информации бюро, 26 тысяч жителей согласны стать донорами, из них почти девять тысяч — мужчины, и более 17 тысяч — женщины. За год донорами органов становятся около 60 человек. Согласно правовым актам, органы у доноров могут быть изъяты только при констатации смерти мозга.
Модель согласия, предлагаемая министром здравоохранения Литвы, действует в ряде стран ЕС, среди которых Латвия, Польша. Неделю назад с данной моделью согласился Сенат Нидерландов.
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