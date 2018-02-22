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В полях Латвии замечен беспризорный кенгуру
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В полях Латвии замечен беспризорный кенгуру 

ТК «Звезда» 22 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Такой вид кенгуру обычно обитает в Тасмании и Новой Гвинее и как он попал в Прибалтику пока не понятно.
По заснеженным полям центральной Латвии проскакал кенгуру. Прыгающее по сугробам экзотическое животное снял кто-то из местных жителей, после чего его опубликовали на портале Ya Plakal.
Пользователи сначала предположили, что сумчатый сбежал из зоопарка, расположенного неподалеку, но директор зверинца заявил, что все четыре его кенгуру на месте.
Так что появление снятого на видео кенгуру так и остается загадкой.
Специалисты уточняют, что на кадрах запечатлен валлаби, который вообще-то обитает в Тасмании и Новой Гвинее, но никак не в Прибалтике.
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