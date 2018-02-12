Латвийской армии не хватает людей

"Порой у приходивших к нам людей было до 40 процентов плохих зубов. В таком случае мы не можем сразу взять их на службу, а за свои средства помогаем рекрутированным вылечить зубы", — рассказал командующий НВС Леонид Калниньш.

С неожиданной проблемой столкнулись власти Латвии. Национальные вооруженные силы страны испытывают дефицит кадров. Не хватает почти полторы тысячи военнослужащих. Но полностью укомплектовать армию не получается. У многих, кто желает служить, проблемы с зубами.