Генпрокурор Латвии допустил, что за ним следят

Генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс подозревает, что за ним ведется слежка и кто-то незаконно проникал к нему домой. Об этом он рассказал в интервью газете NRA.

"Они все время вынюхивали что-то плохое, но так ничего и не нашли", — сказал генпрокурор. По словам Калнмейерса, в 2010 году один из сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщил ему, что бывший заместитель начальника KNAB Юта Стрике и бывший начальник отдела развития операций KNAB Юрис Юрашс поставили перед своими сотрудниками задачу неофициально собирать информацию о генпрокуроре и его семье, "с целью узнать что-то плохое".

"У меня есть основания полагать, что это происходило не раз. Я сообщил об этом соответствующим органам безопасности. Против меня были приняты и другие незаконные действия. Пока не буду говорить о том, кто бы это мог быть, так как у меня пока нет доказательств. Подчеркну, что это мое личное мнение. Я считаю, что против меня велась противозаконная деятельность", — говорит Калнмейерс. При этом он не уверен, что его не прослушивали. По словам Калнмейерса, к нему домой могли проникать посторонние люди. Генпрокурор считает, что за ним по-прежнему могут следить.

Генеральный прокурор не стал рассказывать, какая служба проводит проверку. "Обратился, к кому мог. Подождем лета. Посмотрим, что появится в публичном пространстве", — сказал он.