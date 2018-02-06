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Генпрокурор Латвии допустил, что за ним следят
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Генпрокурор Латвии допустил, что за ним следят 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс подозревает, что за ним ведется слежка и кто-то незаконно проникал к нему домой. Об этом он рассказал в интервью газете NRA.
По словам Калнмейерса, в 2010 году один из сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщил ему, что бывший заместитель начальника KNAB Юта Стрике и бывший начальник отдела развития операций KNAB Юрис Юрашс поставили перед своими сотрудниками задачу неофициально собирать информацию о генпрокуроре и его семье, "с целью узнать что-то плохое".
"Они все время вынюхивали что-то плохое, но так ничего и не нашли", — сказал генпрокурор.
При этом он не уверен, что его не прослушивали. По словам Калнмейерса, к нему домой могли проникать посторонние люди. Генпрокурор считает, что за ним по-прежнему могут следить.
"У меня есть основания полагать, что это происходило не раз. Я сообщил об этом соответствующим органам безопасности. Против меня были приняты и другие незаконные действия. Пока не буду говорить о том, кто бы это мог быть, так как у меня пока нет доказательств. Подчеркну, что это мое личное мнение. Я считаю, что против меня велась противозаконная деятельность", — говорит Калнмейерс.
Генеральный прокурор не стал рассказывать, какая служба проводит проверку. "Обратился, к кому мог. Подождем лета. Посмотрим, что появится в публичном пространстве", — сказал он.
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