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Для защиты русских в Латвии призвали рэп-музыкантов
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Для защиты русских в Латвии призвали рэп-музыкантов 

Lenta.ru 29 января 2018
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press
Защитники русскоязычных в Латвии объявили конкурс «Русский рэп — за русские школы». Молодым музыкантам предлагают высказать в песнях свое отношение к реформе образования, сообщил в своем Facebook общественный активист Владимир Линдерман.
«Недоброжелатели злорадствуют: русская молодежь не участвует в акциях по защите образования на русском языке. Значит, все в порядке, молодые русские хотят учиться на латышском. Нет, не хотят. А на митинги и шествия не ходят, потому что ощущают их старомодность, старческую унылость. Рэп сегодня является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру», — написал Линдерман.
По его сведениям, конкурс поддерживают депутат Европарламента Андрей Мамыкин, политик и общественник Руслан Панкратов, обещает поддержку Штаб русских школ.
Подготовленный министерством образования и науки и одобренный правительством проект реформы предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Согласно ему, обучение в 10-12 классах будет идти исключительно на латышском языке.
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