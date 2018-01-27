В Литве заявили, что в земле много взрывчатки времен войн

В Литве заявили, что в земле еще много взрывчатки со времен войн

"Хотя по сравнению с 2016 годом вызовов на операции по ликвидации взрывчатки было меньше, чем в прошлом, ситуация остается довольно сложной — в нашей земле еще немало взрывчатых веществ оставшихся после двух мировых войн", — цитирует Алекну в субботу пресс-служба Минобороны Литвы. В литовской земле после двух мировых войн сохранилось немало взрывчатых веществ, поэтому жителям республики следует быть внимательнее, заявил командующий подразделением по нейтрализации взрывчатых веществ литовской армии Нериюс Алекна.

"Наши военные делали то, что должны были сделать — реагировали, оценивали ситуацию и, что важно, — ликвидировали опасные находки. Теоретически, каждая находка могла унести жизнь людей, нанести увечья и ущерб имуществу", — сказал командующий. По данным министерства, в прошлом году военнослужащие инженерного батальона сухопутных сил литовской армии вызывались на операции по нейтрализации взрывчатки 923 раза, была проверена площадь размером более девяти гектаров. Как отмечается в сообщении министерства обороны, самой опасной территорией в плане сохранившихся в земле взрывчатых веществ остается Вилкавишский район, в котором саперы проводили работы 103 раза, и Клайпедский район — саперы в это район вызывались 89 раз.

По данным ведомства, самую сложную операцию по ликвидации взрывчатки саперы выполнили в начале октября прошлого года в Вильнюсе, когда работы по нейтрализации найденной на улице Дейнавос авиационной бомбы длилась почти сутки. Обычно операция продолжается 4-6 часов.

В сентябре прошлого года на бывшем полигоне Рудининкай в Вильнюсском районе военные успешно нейтрализовали 250 килограммовую авиационную бомбу. Тогда взрывчатка была ликвидирована на месте. Военные саперы напоминают жителям Литвы, что при обнаружении подозрительных предметов в земле следует немедленно звонить на единый телефон помощи.