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Россия испытала «Змея Горыныча»
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Россия испытала «Змея Горыныча» в Прибалтике 

Lenta.ru 3 часа назад

Российские военные на учебном полигоне под Балтийском в Калининградской области испытали самоходную реактивную установку УР-77 «Метеорит», также известную как «Змей Горыныч». Об этом телеканалу «Звезда» сообщил командир инженерной роты Александр Попов.

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«Мины раскидываются в стороны, и получается проход шириной 40 сантиметров. Потом уже группа разграждения, передвигаясь по этому проходу, его расширяет», — отметил Попов.

Реактивный заряд УР-77 «Метеорит» выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, в результате чего за несколько секунд на узкой полосе суши не остается ни одной противопехотной растяжки.

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