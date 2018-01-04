Литва разворачивается в сторону России?

Неожиданно для многих президент Литвы Даля Грибаускайте заговорила о восстановлении контактов с Москвой. С похожей речью выступил позже и премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. С чем это связано?

В рождественский сочельник президент Литвы Даля Грибаускайте достаточно неожиданно, подводя итоги года, посвятила свое выступление отношениям с Москвой. Она отметила, что, хотя они «останутся сложными в ближайшие годы», в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.

В очень схожем ключе в среду выступил и премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, который опубликовал в своем Facebook обширный пост на эту тему:

«Литва — единственное государство — член ЕС, которое не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией. Для эффективной политики требуются каналы связи. Теперь их нет в принципе. Мы говорим, что они должны быть созданы. Должен иметь место двусторонний диалог. Все остальные страны ЕС продолжают поддерживать каналы связи с Россией. Строгий диалог лучше, чем полное молчание. Даже НАТО, укрепляя свой восточный фланг, занимает такую позицию, что необходимо сохранять каналы связи с Россией».

Россия достаточно популярна среди простых граждан республики, особенно в сельских районах. А депутат парламента от консервативного «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» Лауринас Кащюнас на днях произвел настоящую сенсацию на совместном заседании парламентских комитетов по науке и образованию и по культуре, которое было посвящено борьбе с российской пропагандой. Он заявил, что в некоторых регионах страны у Владимира Путина, если бы он выдвигался в президенты, был бы вполне реальный шанс выйти во второй тур.

Стоит заметить, что следующие выборы главы государства в республике пройдут всего через год. Но нынешние заявления политиков связаны только с экономикой, уверен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич:

Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор:

«Основная причина этих достаточно неожиданных заявлений лежит не в политической сфере, не связана с приближающимися выборами, а связана с экономикой. Литовская Республика находится в самом сложном экономическом положении из трех прибалтийских государств. Демократические проблемы, миграционные проблемы в сочетании с практически полным свертыванием российского транзита, в перспективе свертывание белорусского транзита, и с Польшей они постоянно на грани разрыва из-за исторической специфики литовско-польских отношений и ростом военных расходов. Все это вместе превращает вопрос о наполнении бюджета в проблему. Проблемой является также «Брекзит», поскольку Литва была получателем средств, а никак не донором. Любое уменьшение средств, приходящих из Брюсселя, для литовской экономики катастрофа. Выстроив вокруг себя стену из врагов или недружественных стран (с Латвией, кстати, тоже есть проблемы, связанные с транзитом), Литва сама себя загнала в ловушку. В этом плане заявление высших руководителей Литовской Республики следует, вероятно, рассматривать как некий поиск выхода из этой ловушки. Все это не делается через Facebook, все это делается годами по проверенной линии Министерства иностранных дел, поможет тут и Министерство культуры, но у меня нет уверенности, что данные заявления несут в себе что-то большее, чем некий конъюнктурный призыв».

Российская доля во внешней торговле Литвы, по данным на конец 2016 года, составляла около 14%. Экономические показатели страны нельзя назвать блестящими, но и катастрофическими — тоже. ВВП на душу населения — порядка 15 тысяч евро, а по паритету покупательской способности — порядка 32. При этом минимальная зарплата в Литве одна из самых низких в Евросоюзе — всего 380 евро, это около 26 тысяч рублей в месяц.