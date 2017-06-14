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С особым цинизмом: Эстония отказалась расследовать убийство россиянина
Фото: Sputnik
В Эстонии закрыли дело об убийстве россиянина Дмитрия Ганина. Мужчина защищал памятник воину-освободителю от сноса. Об этом говорится на сайте Эстонского телевидения и радио (ERR).
«Поскольку на данный момент еще возможно обжаловать закрытие уголовного дела, то прокуратура сейчас не считает правильным это постановление обнародовать через СМИ», - заявил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Эстонии Каарел Каллас.
Дмитрий Ганин был убит 27 апреля 2007 года в центре Таллина во время столкновения активистов, вставших на защиту памятника воину-освободителю, и сотрудников правоохранительных органов Эстонии. Виновные в гибели россиянина до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. 27 апреля 2017 года в МИД России назвали «возмутительным» то, как эстонская прокуратура вела расследование дела.
Мемориальная композиция в центре Таллина была открыта 22 сентября 1947 года. Авторы монумента – скульптор Энн Роос и архитектор Арнольд Алас. Скульптура представляла собой двухметровую фигуру советского военнослужащего, склонившего голову в знак скорби. В 1964 году перед фигурой был зажжён вечный огонь.
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