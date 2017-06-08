Российский посол напомнил Литве о долге на 72 миллиарда долларов

Москва вправе поставить перед Литвой вопрос о компенсации средств, инвестированных в республику и перераспределенных в ее пользу во времена Советского Союза. Об этом в интервью «Литовскому курьеру» заявил посол России в Вильнюсе Александр Удальцов

К такому выводу он пришел, отвечая на вопрос о предъявлении прибалтийскими государствами претензий российской стороне и перспективах этих дел. «Могу заверить литовских коллег: никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет», — подчеркнул дипломат.

Удальцов напомнил, что к моменту вхождения в состав СССР в 1940 году (в Вильнюсе, Риге и Таллине считают советскую власть оккупационной — прим. «Ленты.ру» ) Литва была аграрной страной, занимавшей одно из последних мест в Европе по уровню жизни. По его словам, к 1990-му в литовскую экономику было вложено около 65 миллиардов долларов, а за счет поставок республике энергоресурсов и сырья из России по сниженным ценам общая сумма инвестиций превысила 72 миллиарда в американской валюте.

«Таким образом, очевидно, что возможная постановка вопроса литовской стороной о компенсации Россией как продолжателя Советского Союза ущерба, якобы причиненного республике в годы ее вхождения в СССР, неправомерна и даже абсурдна», — подытожил посол.

В ноябре 2015 года министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве, в котором изъявили намерение предъявить Москве требование о возмещении ущерба за период «советской оккупации». Прибалтийские государства собрались сначала оценить убытки, якобы понесенные во времена СССР, затем — сформулировать требование о возмещении и обратиться в правовые инстанции. С тех пор конкретную оценку ущерба привели лишь в Риге — там заявили, что он составляет 185 миллиардов евро. Вильнюс объявил о начале подсчетов в сентябре 2016-го. Спустя три месяца этим занялись и эстонские власти.