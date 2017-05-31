Россия вышлет эстонских дипломатов

Два эстонских дипломата вынуждены будут в течение пяти дней покинуть территорию России. Соответствующее решение приняли в МИД РФ . Об этом сообщает ТАСС

«… в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик», - говорится в заявлении министерства.