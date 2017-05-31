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Россия вышлет эстонских дипломатов
Два эстонских дипломата вынуждены будут в течение пяти дней покинуть территорию России. Соответствующее решение приняли в МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«… в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик», - говорится в заявлении министерства.
В МИД РФ ответственность за последствия «деструктивной линии эстонских властей» возложили на Таллин. 22 мая МИД Эстонии приняло решение о высылке двух российских дипломатов - генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева. В ведомстве отказались объяснить мотивы данного решения. 31 мая МИД РФ также выслал из России пятерых молдавских дипломатов в качестве ответной меры на объявление персонами нон грата в Молдавии пятерых российских дипломатов.
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