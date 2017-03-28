Латвийский депутат отказался ездить на лифте назло России

В Латвии депутат парламента Имантс Парадниекс отказался пользоваться лифтом. Свое решение парламентарий объяснил «нежеланием поддерживать российскую экономику». Его слова передает Sputnik Латвия

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — заявил Парадниекс.

Парадниекс ранее назвал вывеску «Ленинград» над одним из рижских кафе «коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране». Депутат сейма – один из организаторов марша ветеранов СС в Риге.