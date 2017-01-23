Бывшая президент Латвии пожаловалась на злобу латышей

Латвийские граждане отличаются «злобой, ненавистью и завистливостью». С таким заявлением выступила бывшая президента Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить потенциал латвийского народа… Полить, как цветок», — заявила Вике-Фрейберга.

Также бывшая глава государства добавила, что ее вера в духовный и психологический прогресс латышей под угрозой. Как говорится в публикации, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратило внимание на то, что политик обеспечила себе место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, где из-за отсутствия свободных участков давно не хоронят. Вике-Фрейберга добилась места, как отмечают журналисты, с помощью посредников. 17 января в связи со скандалом бывшая глава государства заявила, что лучше бы ее похоронили в Канаде, так как, по ее словам, «на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека». На рижском лесном кладбище, основанном в 1913 году, похоронены многие латвийские политики и общественные деятели, среди которых первый президент Латвийской республики Янис Чаксте, первый министр иностранных дел Зигфрид Анна Мейеровиц, писатель Валентин Пикуль. Пост главы государства Вайра Вике-Фрейберга занимала с 1999 по 2007 годы.