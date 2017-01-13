Мэр Юрмалы ушёл в отставку

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис, замешанный в коррупционном скандале, ушёл в отставку, сообщает Delfi.

Отмечается, что Трукснис является подозреваемым по делу о незаконном финансировании партий. Он занимал пост председателя Юрмальской думы с 2010 года. 13 октября 2016 года Трукснис был смещён с должности, но позже вновь утверждён на ней.