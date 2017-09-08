К автомобильным номерам подойдут с новыми мерками



Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров. Планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей. Переход на новый формат, скорее всего, начнется не раньше 2019 года. При этом код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках, вопреки сообщениям ряда СМИ, останутся без изменений.



На сайте Росстандарта опубликовано уведомление о разработке проекта нового национального стандарта, который установит требования к типам, основным размерам, техническим нормативам государственных регистрационных знаков. Действующий ГОСТ 1993 года будет, таким образом, пересмотрен. В течение двух месяцев документ пройдет публичное обсуждение. Как пояснили «Ъ» в Росстандарте, к маю 2018 года будет готова финальная редакция документа, в октябре того же года он должен быть утвержден. Дата вступления в силу не определена, на практике это занимает от 3 до 18 месяцев (то есть, скорее всего, в 2019 году).

Разговоры о разработке нового стандарта автомобильных номеров, напомним, начались еще в 2016 году. С соответствующей инициативой выступил Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД РФ, о чем сообщал «Ъ» в ноябре прошлого года. Запланированы следующие нововведения: уменьшение размера номерных знаков для мототехники (они не умещаются на площадках под номер современных байков), введение новых форм знаков (для владельцев американских и японских машин, площадки для крепления знаков на которых не совпадают с российскими стандартами), а также специальные госзнаки для ретро— и классических автомобилей. Именно НИЦ БДД выступает разработчиком нового стандарта, о чем говорится в уведомлении на сайте Росстандарта. Отметим, что, несмотря на «публичное обсуждение», в общем доступе документа нет, он представляется только по запросу.





Практически одновременно с этим, на текущей неделе, в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источник в правительстве РФ о том, что в рамках «номерной» реформы планируется убрать из госзнаков обозначения региона, увеличить количество букв и цифр, а также оснастить номера чипами. В МВД поспешили эту информацию опровергнуть. Отметим, что в 2013 году премьер Дмитрий Медведев действительно поручал МВД, Минкомсвязи Минпромторгу разработать технологию по использованию в автономерах радиомикрочипов (технология RFID), но до реализации за минувшие четыре года дело не дошло. В Росстандарте вчера уточнили: «увеличение числа букв, цифр и чипирование автомобильных знаков в данном (разрабатываемом. — „Ъ“) стандарте пока не предусматриваются». «Все полученные в ходе публичного обсуждения замечания и предложения будут рассмотрены разработчиком и учтены при подготовке окончательной редакции указанного проекта стандарта», — пояснили в ведомстве.