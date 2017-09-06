В России введут новый формат автомобильных номеров

В России могут появиться автомобильные номера нового формата. Инициативу планируют реализовать не раньше осени 2018 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

«Скорее всего, будут вводить номера, похожие на европейские, — в них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS», — рассказал собеседник издания.

Обсуждается также вопрос об оснащении номерных знаков специальными чипами.

По словам источника, реформа необходима в первую очередь из-за нехватки автомобильных номеров в некоторых регионах.