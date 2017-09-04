Названы самые популярные автомобили в России

Самым популярным автомобилем России названа Lada 2107. В тройку вошли Lada 2106 и Lada 4x4. Об этом сообщает интернет-портал «Дни.ру» со ссылкой на данные агентства «Автостат».



Всего в России 1,75 миллиона «семёрок», 1,62 миллиона «шестёрок» и 1,16 миллиона «Нив». Самая популярная в России иномарка Ford Focus заняла в этом рейтинге лишь восьмое место. Их в России 704 тысячи. С четвёртого по седьмое места также заняли автомобили «АвтоВАЗа» : Lada 2109 (878,5 тысячи), Lada 2110 (829,8 тысячи), Lada 2114 (773,4 тысячи) и Lada 2105 (751,5 тысячи). На Москву и Санкт-Петербург приходится 38,5% от всех проданных машин в России.