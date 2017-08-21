В России испытали «супербуханку»

Специалисты Новосибирского государственного технического университета испытали гибрид УАЗа-452 с гусеничным трактором. Разработку назвали «супербуханкой». Об этом сообщает паблик Mash во «ВКонтакте».

«Многие автолюбители знают, что ни один внедорожник не сможет проехать по болотистой топи. Там, где даже высокоукомплектованный иностранный внедорожник утонет, наша разработка сможет не только быстро проехать, но и долго стоять и не тонуть», — заявили учёные.