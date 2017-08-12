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«Гелендвагены» Тимати снова нарушили ПДД
Фото: YouTube
В Instagram-аккаунте @majorka_777 появилась фотография, на которой автомобили Gelandewagen, якобы имеющие отношение к рэперу Тимати, запечатлены припаркованными на велосипедной дорожке.
«Правильная парковка», — гласит подпись к фотографии.
Как отмечает «Московский комсомолец», машины были замечены возле пешеходного перехода на Манежной площади в Москве.
Ранее в этом же аккаунте опубликовали видео, которое демонстрирует, как эти внедорожники в аэропорту Шереметьево заезжают на пешеходные тротуары. В полиции пообещали разобраться в ситуации.
Эти машины уже фигурировали в скандале с москвичом-инвалидом, который в мае этого года обвинил охрану Тимати в нападении. Он утверждал, что «бородачи» на черных Gelandewagen сломали зеркало и разбили боковое стекло его машины, а также намеревались разобраться и с ним самим, после того, как он отказался пропустить один из внедорожников. В пресс-службе принадлежащего Тимати лейбла Black Star тогда заявили, что ни сам музыкант, ни его служба безопасности не были замечены в дорожных конфликтах.
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