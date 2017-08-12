«Гелендвагены» Тимати снова нарушили ПДД

В Instagram-аккаунте @majorka_777 появилась фотография, на которой автомобили Gelandewagen, якобы имеющие отношение к рэперу Тимати , запечатлены припаркованными на велосипедной дорожке.

«Правильная парковка», — гласит подпись к фотографии.

Правильная парковка 😏😏😏 Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 14 2017 в 6:12 PDT

Как отмечает « Московский комсомолец », машины были замечены возле пешеходного перехода на Манежной площади в Москве.

Ранее в этом же аккаунте опубликовали видео, которое демонстрирует, как эти внедорожники в аэропорту Шереметьево заезжают на пешеходные тротуары. В полиции пообещали разобраться в ситуации.

Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 12 2017 в 6:50 PDT

Эти машины уже фигурировали в скандале с москвичом-инвалидом, который в мае этого года обвинил охрану Тимати в нападении. Он утверждал, что «бородачи» на черных Gelandewagen сломали зеркало и разбили боковое стекло его машины, а также намеревались разобраться и с ним самим, после того, как он отказался пропустить один из внедорожников. В пресс-службе принадлежащего Тимати лейбла Black Star тогда заявили, что ни сам музыкант, ни его служба безопасности не были замечены в дорожных конфликтах.