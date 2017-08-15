Денежный ключ к сигнализации! В Подмосковье появился новый вид автомошенничества

Аферисты в подмосковных Химках придумали новый вид автомошенничества. Злоумышленники оставляют на стекле автомобиля записку о том, что взломали код сигнализации и требуют перевести им деньги. Как не стать жертвой преступников?



Жители улицы Кирова в подмосковных Химках стали находить на лобовых стёклах своих машин записки, в которых написано, что сигнализация считана и указан номер телефона, куда необходимо перечислить деньги (4000 рублей). Взамен неизвестные обещают стереть код доступа к сигнализации.



Многие автомобилисты сразу поняли, что это очередные аферисты и выкинули " письма счастья". Эксперты говорят, что данная схема отнюдь не новая и применяется давно. Но в отличии от прошлых инцидентов, в этот раз беспокоиться не стоит, считает руководитель " Федерального сервиса " Угона нет" Алексей Курчанов: " Раньше подкидывали конверт с таким же содержанием, но только внутрь автомобиля, и в нём было написано, что " мы провели испытания вашей сигнализации. Ваш код оказался взломан. Для того, чтобы не передавать информацию в непотребные руки, переведите вот сюда такую вот сумму денег. " Но тогда, когда владелец обнаруживал этот конверт на сиденье, это, действительно, было угрозой. В данном случае положили под дворник — это не доказывает, что код вашей сигнализации взломан, потому что злоумышленник явно не обладает электронной отмычкой для того, чтобы подкинуть вот это письмо внутрь автомобиля".



В местном отделе полиции просят автовладельцев написать коллективное письмо о факте мошенничества. Тогда правоохранители начнут проверку. Преступникам грозит до двух лет лишения свободы. Ещё об одном способе мошенничества рассказывают водители в Санкт-Петербурге и Воронеже. Но эта схема развода на деньги отличается оригинальностью и откровенной наглостью злоумышленников. На днях несколько человек обнаружили на колёсах своих машин цепи с замком (с секреткой) и письма, в которых написано, что любая попытка освободить колесо от цепи приведёт к повреждению диска и подвески.



Далее сообщается, что автор письма является владельцем строительной компании и якобы из-за финансовых проблем вынужден идти на такой нечестный поступок. После чего неизвестный предлагает купить ключ за 15 000 рублей. В объявлении указаны номера Qiwi кошелька и Viber — оба абсолютно идентичны. Своё письмо неизвестный вымогатель завершает просьбой не рассказывать о его схеме и не выкладывать в сеть, якобы этим могут воспользоваться настоящие мошенники. Мошеннических схем существует множество. К некоторым аферисты возвращаются спустя несколько лет. Сейчас водители в разных сообществах рассказывают, что на парковках рядом с торговыми центрами стали встречать девочку лет 10-12, которая плачет и умоляет её довезти до дома.