Skoda возродит легендарную Felicia

Компания Skoda к 2020 году выпустит электрический хэтчбек и купеобразный кроссовер. А к 2025 году пополнит свою модельную линейку компактным электрическим кроссовером и электрическим же спорткаром. Об этом сообщило британское издание Auto Express.

По данным журнала, электрокары Skoda будут собираться на платформе MEB, разработанной Volkswagen для своих электромобилей. Сначала на ней будет выпущен электрохэтчбек VW I. D., затем электрокар от Audi, и лишь потом очередь дойдет до моделей Skoda. В то же время отмечается, что сильно затягивать с выпуском новых Skoda в группе Volkswagen не намерены, чтобы не уступить конкурентам китайский рынок, который рассматривается как ключевой в плане продаж именно электромобилей.

Первым полноценным электрокаром чешской марки станет купеобразный кроссовер, ранее проходивший под наименованием Vision E. В модельном ряду он должен занять место между Kodiaq и Karoq, а называться будет Amiq, Eliaq и Anuq — окончательное решение еще не принято. Производство первоначально будет налажено, скорее всего, на заводе в Словакии.

Напомним, концепт этой модели показали в апреле этого года на Шанхайском автосалоне. Vision E в Шанхае предстал с самой мощной в истории Skoda электрической силовой установкой — более 300 л.с. Комплект литий-ионных аккумуляторов Vision E позволил на одном заряде батарей проехать до 500 км. Отмечается, что эта модель может стать самой дорогой в истории чешского бренда — ее стоимость составит около 45 тысяч долларов. Впрочем, это все равно лишь половина цены от электроконкурента от Tesla — модели Model X, отмечают обозреватели. Серийные образцы могут появиться уже в 2019 году.

Примерно год спустя на рынок может вернуться старая-добрая Felicia. Легендарный чешский хэтчбек выпускался с 1994 по 2001 годы и был весьма популярен в России. Теперь к названию, судя по всему, добавится приставка E — Skoda Felicia E. Хэтчбек оснастят 168-сильным электрическим двигателем. Цена модели может составить около 26 тысяч евро. За эти деньги покупатель получит электрокар, который по габаритам будет близок к Rapid и меньше Octavia, а внутри похож на Superb.

К 2025 году Skoda намерена выпустить электрическое спорткупе в духе знаменитой модели 1970-х годов — 110R. По предварительным данным, его мощность составит около 300 лошадиных сил. Опять же по первоначальным оценкам, эта новинка может быть рассчитана на китайский рынок и то же время быть " холодно" принята в Восточной Европе, где Skoda ценится за практичность.

Кроме того, к середине следующего десятилетия в Skoda готовят двухдверное или четырёхдверное купе. По габаритам оно будет близко к Karoq.