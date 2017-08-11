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Президентские лимузины «Кортеж» обошьют рязанской кожей
Правительственные лимузины «Кортеж» обошьют кожей российского производства. Поставщиком для обшивки салонов автомобилей выступит «Рязанский кожевенный завод», входящий в холдинг «Русская кожа», сообщает RCI News в аккаунте «ВКонтакте».
Кожу будут использовать для изготовления сидений, оплеток руля и элементов интерьера. Помимо автомобилей «Кортеж», кожу из Рязани будут поставлять отдельно для других машин представительского класса, а также авто среднего класса. Продавать ее планируют как отечественным, так и иностранным производителям.
Президентский лимузин представят в 2018 году. Машина будет иметь самый мощный двигатель из когда-либо созданных для легковых автомобилей в России.
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