Каждый третий российский водитель засыпал за рулем



Специалисты компании Ford в результате проведенного исследования выяснили, как часто российские водители засыпают за рулем, и что, по их мнению, лучше всего помогает бороться со сном во время управления транспортным средством. Результаты опроса опубликовал портал daily-motor.ru.

Выяснилось, что россияне чаще европейцев вынуждены бороться со сном в водительском кресле. Если в Европе за рулем засыпал каждый пятый водитель, то в России таких оказалось 32% - практически каждый третий. При этом 3,8% участников опроса попадали из-за этого в дорожно-транспортные происшествия.



Еще 24% рассказали, что успешно противостоят сонливости во время вождения. Методы используются самые разные. 33% пьют различные тонизирующие напитки, среди которых лидируют кофе (18%) и чай (15%). Около 23% стараются громко петь, что, по их словам, тоже неплохо помогает. Более 7% водителей пытаются взбодриться при помощи физических упражнений, для чего не жалко времени на остановку. 6,7% - жуют жвачку и грызут семечки. Незначительное число опрошенных кладут под язык лимон или берут попутчиков. Самый правильный ответ — остановиться и поспать хотя бы полчаса — выбрали около 30% российских водителей.



Часто заснувшие водители провоцируют страшные ДТП на дороге. Массовая авария с участием двух легковушек, внедорожника и грузовика произошла 29 июня на 695-м километре трассы М-4 «Дон».



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