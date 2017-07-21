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Российские ученые разработали «вечные» покрышки

Российские ученые разработали «вечные» покрышки
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Ученые из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН разработали принципиально новую технологию обработки каучуков и резин, создав износостойкие покрышки небывалой прочности.
По словам директора Центра коллективного пользования РЭУ им. Г.В. Плеханова Игоря Михайлова, созданная технология является уникальной.
"Она более экологична и менее энергоемка. Нам удалось значительно сократить себестоимость конечного продукта", - приводит слова Михайлова РИА Новости.
По новой технологии уже созданы опытные образцы шин, которые имеют в три раза меньшую интенсивность истирания и имеют лучший коэффициент сцепления на мокром покрытии на 20%.
Ряд промышленных предприятий уже высказали заинтересованность в применении данного каучука.
Авто Главное Наука
РИА Новости
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