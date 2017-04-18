На МКАД дорожный конфликт закончился стрельбой

Полиция разыскивает водителя Audi, который в ходе дорожного конфликта на Московской кольцевой автодороге несколько раз выстрелил в машину оппонента из травматики, а затем скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"По предварительным данным, на 35-м километре по внешней стороне МКАД произошёл дорожный конфликт, в ходе которого водитель автомобиля Audi несколько раз выстрелил из, предположительно, травматического пистолета, в автомобиль Toyota, а затем скрылся. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на его розыск и задержание", — сказал дежурный офицер.

По его словам, в ходе конфликта водитель Toyota не пострадал.