Киргизия: криминал прорвался во власть

Политический кризис в Киргизии, вспыхнувший на фоне протестов против итогов парламентских выборов, вышел на новый виток: президент республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Однако, хотя формально он и представил своё решение как стремление предотвратить дальнейшую эскалацию, его уход лишь добавляет рисков для обстановки в стране, уверены эксперты.

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Шаг Жээнбекова стал весьма неожиданным: за день до объявления об уходе в отставку он сам заявлял, что не покинет пост как минимум до новых парламентских выборов. Однако 15 октября глава республики изменил мнение.

Я не держусь за власть. Для меня мир нашей страны, целостность нашего народа, единство нашего общества превыше всего.

Я не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан, — заявил он.

Впрочем, подобный гуманистичный посыл может обернуться новыми проблемами для Киргизии, а не разрешением кризиса. Об этом красноречиво свидетельствует и тот факт, что спикер Жогорку Кенеша (парламента) Канатбек Исаев, который, согласно законодательству, становится исполняющим обязанности президента при уходе последнего, призвал главу государства не покидать пост.

На сегодня единственным источником легитимной власти остаётся президент. Он не должен сейчас слагать полномочия. Это неправильно и может спровоцировать новый виток беспорядков, — подчеркнул политик.

Опасения Исаева логичны и объяснимы: в стране сформировался вакуум власти, при котором сколь-либо сильных персон не видно. Противники Жээнбекова требуют, чтобы президентские полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову, который на волне протестной активности был освобождён из тюрьмы. Однако всенародной поддержкой он похвастаться не может. И если назначение на пост главы кабмина выглядело своего рода компромиссным шагом, то переход его в статус фактического президента способен привести к новым выступлениям на улицах — уже с другой стороны.

Происходящее в Киргизии является очередным маркером деградации государственных институтов республики и её «сомализации», отметил в разговоре с NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов

Президент Киргизии исчерпал свой статус и политического, и морального лидера. Он достаточно нагло способствовал тому, чтобы на выборах победил южный клан. Разумеется, его отставка под давлением протестов была вопросом времени. Проблема в том, что будет после его отставки. На мой взгляд, она не приведёт к снижению напряжённости.

По его словам, в Киргизии отсутствуют государственные институты, способные взять власть на себя: даже глава парламента не готов к этому. Единственный, кто намерен встать у руля, — премьер Жапаров.

Однако с учётом его прошлого — эксперты считают его ставленником криминальных структур, он был осуждён за коррупцию — его приход к власти станет ещё одним шагом на пути деградации киргизской политики, — отметил Солозобов.

Как отмечает аналитик, Москва в этих условиях не может оказать непосредственного влияния на ситуацию. Российские власти уже сделали вполне чёткий жест, отказавшись от финансирования республики до полноценного восстановления работы её ведомств. Однако, считает Солозобов, для разрешения кризиса необходима консолидированная позиция государств Центральной Азии, подразумевающая гуманитарную и, допускает эксперт, даже военную помощь для стабилизации ситуации в Киргизии.

Станислав Притчин: С тем, что «антикризисный» уход Жээнбекова скорее вреден для Киргизии, согласен и старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН