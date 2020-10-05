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Япония заявила Китаю очередной протест из-за спорных островов 

ИА Regnum и ещё 2 14 часов назад
Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с созданием КНР официального интернет-сайта об островах Сенкаку (Дяоюйдао), где декларируется их китайская принадлежность. Об этом генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като 5 октября сообщил в ходе регулярной пресс-конференции.
«По дипломатическим каналам нами был направлен протест и требование удалить сайт», — сказал Като. По его словам, спорные острова принадлежат Японии «исторически и по нормам международного права».
Напомним, что острова Дяоюйдао являются архипелагом в Восточно-Китайском море, принадлежность которого оспаривается Японией, Китаем и Тайванем. Фактически острова находятся под контролем Японии.
В цифровом музее островов, открытом Китаем по адресу http://www.diaoyudao.org.cn/, демонстрируются исторические фотографии, видеофайлы, исторические документы, юридические документы, новости, академические работы и прочие материалы, посвящённые островам.
В настоящее время музей доступен только на китайской языке, однако сервис вскоре будет доступен на английском, японском, французском и других языках.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай запустил цифровой музей островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку) на специальном вебсайте.
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Комментарии
Азия , Кацунобу Като , Китай , Япония
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