Китай готовит искусственный интеллект к глобальной войне

КНР рассчитывает выиграть будущий конфликт глобальных держав при помощи искусственного интеллекта (ИИ), который, по её ожиданиям, вполне может действовать как самостоятельный штабной офицер. Об этом говорится в докладе американской аналитической корпорации RAND, посвящённом оперативным концепциям Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Выход исследования почти совпал с учениями вооружённых сил США в Тихом океане. Участие в манёврах беспилотников MQ-9 Reaper обеспокоило китайскую сторону.

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Исследователи RAND отмечают растущий интерес Пекина к использованию так называемых больших данных и ИИ для улучшения возможностей НОАК. В докладе аналитического центра говорится: эксперты из КНР не считают, что искусственный интеллект может полностью заменить реальных командиров, однако они верят в то, что он может действовать как «цифровой штабной офицер», который собирает и анализирует разведданные, выявляет намерения противника и контролирует ход операций. В связи с этим обращает на себя внимание создание командованием КНР Сил стратегической поддержки, которые отвечают за интеграцию данных. Проанализировав китайские источники, аналитики RAND сделали вывод, что общая идея заключается в том, что владение аналитикой больших данных и использование ИИ поможет Китаю выиграть будущий военный конфликт между глобальными державами.

Си Цзиньпин и его стратеги смотрят гораздо дальше рубежа «полной модернизации» войск, намеченного на 2035 год, и хотят разработать к 2050 году военную теорию и концепцию «вооружённых сил мирового класса», — говорится в исследовании RAND. — В центре этих инновационных усилий находится применение силами НОАК больших данных национальной обороны и искусственного интеллекта.

Пересмотр руководящих принципов НОАК председатель КНР Си Цзиньпин произвёл пять лет назад, поставив в качестве главной задачи подготовку к победе в «информатизированных локальных войнах» и признав роль цифровых данных в качестве основного средства управления вооружённым конфликтом. Заявления центрального руководства о подготовке к реальным боевым действиям звучат в Пекине регулярно. Как отмечал китайский лидер, командованию НОАК необходимо придавать более серьёзное «значение стимулирующей роли инноваций» и вкладывать усилия в развития сферы военно-гражданской интеграции.

Не случайно в очередном докладе Пентагона о военной мощи Китая говорится о больших перспективах модернизации НОАК и нацеленности Пекина на создание сети зарубежных военных баз. На этом фоне противостояние китайской экспансии декларируется американцами стратегической целью.

Jiang Shan/Global Look Press

С 3 сентября по 29 сентября ВС США проводили военные учения в Тихом океане, в которых оказались задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец»). Особое внимание зарубежных наблюдателей привлекло то, что на шевронах офицеров, которые занимались пилотированием техники, был изображён дрон, фоном для которого послужили географические контуры Китая. Сама программа манёвров предполагала отработку сценария с высадкой морпехов на островную территорию.

Китайские обозреватели крайне эмоционально отреагировали на подобные символы и учения. По их словам, факт использования MQ-9 Reaper в манёврах доказывает, что администрация президента Дональда Трампа интенсифицирует подготовку к полномасштабной войне против КНР. В Пекине уверены, что применение таких БПЛА и шевронов нужно, чтобы разбудить воображение электората и создать картину будущего «горячего» конфликта Китая и США.