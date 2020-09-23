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Южная Корея попросила помощи ООН в официальном окончании войны с КНДР 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Время пришло: Южная Корея попросила помощи ООН из-за КНДР
Фото: Reuters © Yonhap
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН попросил содействия международной организации в подписании декларации о прекращении войны с КНДР.
Президент Южной Кореи напомнил, что в 2020 году исполнилось 70 лет со дня начала Корейской войны.

«Пришло время устранить затянувшуюся трагедию на Корейском полуострове. Война должна закончиться, полностью и навсегда… Я надеюсь, что ООН и международное сообщество окажут поддержку, чтобы с помощью декларации об окончании войны мы сделали шаг к эпохе примирения и процветания», — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Он также выразил мнение, что данный шаг «откроет путь к полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове».
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Азия , Генассамблея ООН , ООН , КНДР , Южная Корея
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