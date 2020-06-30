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Для новых претензий на Курилы Токио использует любой повод 

ИА Regnum 5 часов назад
Для новых претензий на Курилы Токио использует любой повод
Фото: ИА Regnum
Официальный Токио старается убедить себя и граждан Японии в том, что поправка к российской Конституции о неотчуждаемости территорий России — это всего лишь «внутреннее дело России». Как сделать так, чтобы Япония убедилась в том, что эта поправка раз и навсегда закрывает тему наших Курил, которые в Японии называют «северными территориями», объясняет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Каждый раз, когда российские официальные лица, как выражается Токио, «позволяют себе» какие-либо действия в районе Курильских островов, с японского берега раздаются возмущенные дипломатические окрики. Одним из последних таких представлений стало «неприятие Японией» геолого-разведочных работ (!), которые проводились российскими специалистами в Охотском море.
Такое вмешательство со стороны Японии во внутренние дела России требует, конечно, решительного ответа российского МИД. Но еще лучше было бы добиться такого результата, при котором Япония и мечтать бы перестала о передаче ей каких-либо российских территорий. А для этого, возможно, было бы правильным прекратить вежливую дипломатию в ответ на приглашения «поговорить о мирном договоре, а заодно и о Курилах».
Читайте статью Анатолия Кошкина «Переговоры с Японией об отчуждении Курил должны быть прекращены».
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Комментарии
Азия , Япония и Россия , Поправки в Конституцию , Анатолий Кошкин , МИД , ИА REGNUM , Япония
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