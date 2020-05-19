Новая вспышка: китайцев снова закрыли на карантин

В Китае новая вспышка коронавируса COVID-19 — в провинции Цзилинь около 108 миллионов человек возвращаются обратно в режим самоизоляции. В регионе приостановили поезда и автобусы, закрыли школы. Эксперты указывают, что это признак того, насколько шатким будет процесс выхода из карантина в других странах.

В городах провинции Цзилинь приостановили поезда и автобусы, закрыли школы. Эти меры привели в замешательство местных жителей, которые считали, что эпидемия в стране закончилась.

«Люди снова чувствуют себя неуверенно. Дети играют на улице снова в масках, работники здравоохранения ходят в защитном снаряжении. Это расстраивает, потому что мы не знаем, когда это закончится», — рассказал работник одной из местных торговых компаний.

Хотя сейчас распространение инфекции идет не так быстро, как вспышка в Ухане, которая дала начало глобальной пандемии в декабре прошлого года, столь решительная реакция властей Китая показывает страх перед второй волной.

Эксперты указывают, что это также признак того, насколько шатким будет процесс выхода из карантина в других странах, поскольку даже малейший намек на инфекцию может привести к возвращению строгой изоляции.

Правительство Шулана, города в Цзилине, сообщило, что примет самые строгие меры по сдерживанию распространения вируса. Жилые комплексы с подтвержденными или подозреваемыми случаями будут закрыты, и только одному человеку из каждой семьи будет разрешено выходить из дома, чтобы купить предметы первой необходимости в течение двух часов каждые два дня.

«Большинство китайцев в настоящее время все еще подвержены инфекции COVID-19 из-за недостатка иммунитета», — приводит CNN слова главного китайского эпидемиолога Чжун Наньшаня.

В понедельник, 18 мая, Всемирная организация здравоохранения открыла 73-ю ежегодную сессию, в ходе которой будет обсуждаться борьба с пандемией коронавируса. Заседание впервые пройдет в формате видеоконференции.

Страны — члены организации намерены обсудить сразу два острых вопроса — резолюцию Евросоюза о расследовании происхождения коронавируса, которая уже получила поддержку 120 участников. Если проект получит поддержку двух третей членов ассамблеи, то будет принят.

Вопрос происхождения возник практически сразу после того, как коронавирус распространился за пределы Китая. И если изначально подозрения высказывались аккуратно, то, по мере увеличения масштабов пандемии, все больше политиков стали заявлять о необходимости проведения расследования по этой теме. Такие заявления так или иначе Китай воспринимает на свой счет.

В начале мая представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа заявил Sky News, что власти страны отказали организации в просьбе принять участие в расследовании возникновения коронавируса.

Он отметил, что Пекин самостоятельно уже начал работу в этом направлении, однако не предоставил доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане, где и произошла первая вспышка коронавируса.

3 мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на досье, собранное разведывательными службами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, обвинило Китай в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе.

В начале прошлой недели сенатор Линдси Грэм вместе с коллегами внес законопроект о санкциях против Китая за пандемию коронавируса и ее последствия, а на следующий день раскрыл его подробности.

Если в течение двух месяцев со дня принятия закона Китай не предоставит полный отчет по возникновению пандемии, не подтвердит, что закрыл все рынки, где люди могут заразиться вирусом от животных, и не освободит всех активистов, задержанных в Гонконге после начала эпидемии, американские власти получат право ввести против страны санкции.