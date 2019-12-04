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Армия

КНДР готовит для США «рождественский подарок» 

News.ru 1 час назад
КНДР готовит для США «рождественский подарок»
Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press
Вашингтон получит от Пхеньяна «подарок к Рождеству». Об этом заявил первый заместитель главы МИД КНДР Ри Тхэ Сон, обвинивший США в затягивании переговоров по денуклеаризации и в использовании американскими политиками этих переговоров в собственных интересах.
Разрекламированный Соединёнными Штатами диалог, по сути, является ни чем иным, как глупым трюком, созданным для того, чтобы втянуть КНДР в этот диалог и использовать его в политических целях, а также в ходе избирательной кампании в США, — цитирует представителя северокорейского внешнеполитического ведомства CNN.
По его словам, от Штатов полностью зависит, какой «подарок на Рождество» они хотят получить от КНДР.
Южнокорейское агентство Yonhap интерпретирует слова замминистра как угрозу возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет в случае, если Вашингтон не инициирует новых переговоров с Пхеньяном до конца года.
Через несколько часов после заявления Ри Тхэ Сона специальный представитель Штатов по Северной Корее Стивен Биган заверил, что в США не намерены отказываться от переговоров по проблеме ядерного разоружения.
Ранее News.ru писал, что представитель Госдепа прокомментировал сообщения о ракетных пусках, производимых КНДР. Он заявил, что Соединённые Штаты призывают Пхеньян избегать провокаций и соблюдать свои обязательства в рамках резолюций Совета Безопасности ООН. Также он призвал вернуться к переговорам для достижения денуклеаризации.
КНДР запустила 28 ноября «неопознанный снаряд». Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея. Береговая охрана Японии предположила, что Северная Корея могла осуществить ракетный пуск.
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Теги:
Азия , В мире , МИД , Совбез ООН , Госдеп США , CNN , КНДР , Пхеньян , США
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