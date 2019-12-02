Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил

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Общество

Абэ собрался решить вопрос Курил с помощью «нового подхода» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Премьер Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что вопрос о южной части Курильских островов в скором времени решится на основе «нового подхода».
«Мы разделяем с президентом России [Владимиром] Путиным искреннее стремление к разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода. Мы уже обеспечили авиационные поездки бывших жителей островов для посещения могил предков, на четырех северных островах (южной части Курил) заработал пилотный проект совместной хозяйственной деятельности», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что многие бывшие жители островов уже умерли, а остальные находятся в преклонном возрасте, и пообещал приложить усилия к тому, чтобы «на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки».
Напомним, в Токио в воскресенье прошел митинг с требованием возврата «северных территорий», как в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего ждать от предстоящих переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с его японским коллегой Тосимицу Мотэги, который прибудет в Россию в декабре.
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Комментарии117 
Теги:
Азия , Видео , В мире , Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Япония
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