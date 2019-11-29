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В Минобороны раскрыли подробности форума «Армия-2020» 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Минобороны раскрыли подробности форума «Армия-2020»
Фото: Минобороны России
В следующем году Международный военно-технический форум «Армия» будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми.
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны России генерал-майор Андрей Гончаров рассказал «Звезде» подробности проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет в августе следующего года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.
«Нами задумано несколько новинок, несколько особенностей. Раскрою некоторые секреты, в частности, форум «Армия» в 2020 году будет совмещен с Армейскими международными играми. Гости форума смогут не только посетить выставочные экспозиции, поучаствовать в научно-деловой программе, встретиться со своими единомышленниками, но и смогут посмотреть, например, первый этап «Танкового биатлона»», — заявил Гончаров в эфире программы «Между тем».
Также генерал-майор раскрыл несколько особенностей форума, которые задумали организаторы. В том числе, рассказал об экспозиции технополиса «Эра», которая будет представлена на «Армии-2020».
«Нами планируется проведение ряда интересных тематических выставок. Конечно, мы не можем обойти стороной тему — это 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, поэтому будет отдельная тематическая выставка. Будет отдельная медицинская выставка. И без всякого сомнения технополис "Эра"на форуме будет делать свою экспозицию, где будет представлять технологии — как новые инновационные проекты, которые разработаны самостоятельно, так и которые разработаны совместно с партнерами», — сказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ.
В следующем году Международный военно-технический форум «Армия» будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке к проведению «Армии-2020».
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Теги:
Азия , Андрей Гончаров , Министерство обороны , Кубинка
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