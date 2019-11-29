В Минобороны раскрыли подробности форума «Армия-2020»

В следующем году Международный военно-технический форум «Армия» будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми.

«Нами задумано несколько новинок, несколько особенностей. Раскрою некоторые секреты, в частности, форум «Армия» в 2020 году будет совмещен с Армейскими международными играми. Гости форума смогут не только посетить выставочные экспозиции, поучаствовать в научно-деловой программе, встретиться со своими единомышленниками, но и смогут посмотреть, например, первый этап «Танкового биатлона»», — заявил Гончаров в эфире программы «Между тем».

Также генерал-майор раскрыл несколько особенностей форума, которые задумали организаторы. В том числе, рассказал об экспозиции технополиса «Эра», которая будет представлена на «Армии-2020».

«Нами планируется проведение ряда интересных тематических выставок. Конечно, мы не можем обойти стороной тему — это 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, поэтому будет отдельная тематическая выставка. Будет отдельная медицинская выставка. И без всякого сомнения технополис "Эра"на форуме будет делать свою экспозицию, где будет представлять технологии — как новые инновационные проекты, которые разработаны самостоятельно, так и которые разработаны совместно с партнерами», — сказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ.

В следующем году Международный военно-технический форум «Армия» будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке к проведению «Армии-2020».