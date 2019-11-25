Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно

Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил РИА Новости генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно.

"И россияне, и японцы полны любознательности и очень заинтересованы в чужих культурах", — отметил в интервью глава островного подразделения МИД Японии.

Консул подчеркнул, что существует немалый потенциал роста интереса к Японии у русских и к России у японцев.

"Я бы хотел углубить взаимный интерес наших народов по мере моих скромных сил", — поделился планами дипломат.

По его словам, Россию и Японию объединяют хорошо образованные человеческие ресурсы с тягой к знаниям. "С географической точки зрения Россия и Япония противоположны. Однако считаю, что наши страны объединяет хорошо образованные человеческие ресурсы с тягой к знаниям", — отметил дипломат.

В разговоре генконсул отметил уникальность двух стран.

"Россию делает уникальной, прежде всего, ее площадь. Это страна с огромной территорией, которая с запада на восток раскинулась примерно на половину земного шара, а с севера на юг — примерно на половину северного полушария. Такую большую Россию объединяет красивый русский язык. Россия является многонациональным обществом, но, основываясь на русском языке, который распространен в каждом уголке ее необъятной территории, формируется уникальное общество и культура, отличающие ее от других стран мира", — поделился глава островного подразделения МИД Японии.

По словам консула, его родная страна отличается небольшой по сравнению с Россией территорией и не богата природными ресурсами. "Поэтому Япония опирается в первую очередь на людей, и в основе построения государства всегда лежало прежде всего образование", — резюмировал дипломат.