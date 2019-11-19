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Госсовет Китая назначил нового главу полиции Гонконга на фоне протестов 

RTVI + ещё 4 1 час назад
Китай сменил главу полиции Гонконга
Фото: Zuma / TASS
Крис Тан займет место Стивена Ло, который возглавлял полицию Гонконга с 2015 года. «Мы надеемся, что насилие будет прекращено и что общественный порядок в Гонконге будет восстановлен как можно скорее», — заявил он во время встречи с главой администрации Кэрри Лам.
Крис Тан служит в полиции Гонконга с 1987 года. В 2018 году его назначили заместителем комиссара. Глава администрации отметила, что он продемонстрировал «самоотверженность и решимость в деле защиты Гонконга» в последние несколько месяцев.
Протесты в Гонконге начались в июне. Демонстранты выступили против законопроекта об экстрадиции с материковым Китаем. Власти пообещали отказаться от его рассмотрения, но демонстрации продолжились. Участники акций требуют защиты демократических ценностей, а также отставки Лам. 23 октября Financial Times рассказала, что Китай готовит план по ее отставке, но Пекин эту информацию опроверг.
18 ноября больше 600 студентов забаррикадировались в кампусе Политехнического университета. Студенты не хотели выходить из кампуса, так как боялись задержаний. Против силовиков протестующие применяют бутылки с зажигательной смесью, а также луки и копья. 19 ноября большая часть демонстрантов покинула университет. По словам Кэрри Лам, задержаны 400 человек. Среди тех, кто находился в кампусе, были подростки. Associated Press сообщает, что сейчас в университете остается около 100 человек.
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Теги:
Азия , В мире , Кэрри Лам , Госсовет КНР , Associated Press , Financial Times , Гонконг
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