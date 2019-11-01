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В Токио сообщили, что замглавы МИД Японии и России 6 ноября обсудят мирный договор 

ТАСС 2 часа назад
Япония и Россия обсудят мирный договор
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори 6 ноября в Москве встретится со своим российским коллегой Игорем Моргуловым для обсуждения проблематики мирного договора, а также совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом сообщило в пятницу японское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе встречи будет проведено обсуждение вопросов, связанных с мирным договором, в том числе будет затронута тема совместной экономической деятельности на четырех северных островах (так в Японии называют российские южные Курилы — прим. ТАСС)", — говорится в сообщении МИД.
Предыдущая встреча в таком формате прошла в Токио в начале сентября.
Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.
30 октября на Курилы прибыла первая пилотная группа японских туристов. Поездка на острова организована в рамках согласования хозяйственной деятельности на этих территориях. Из-за погодных условий программа тура была сокращена, и японцы вернутся обратно на Хоккайдо на день раньше — 2 ноября.
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Теги:
Азия , Политика , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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