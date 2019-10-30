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Сеул закрыл последнюю скотобойню для собак 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Сеул закрыл последнюю скотобойню для собак
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вонсун заявил, что в городе закрылись все скотобойни для собак. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что последние три магазина мяса города согласились прекратить убивать собак для еды. «Благодаря нашим доводам на протяжении нескольких лет мы закрыли все скотобойни для собак», — подчеркнул мэр города.
В июне стало известно, что один из крупнейших в Южной Корее рынок собачьего мяса Гупо в южнокорейском городе Пусан закрыли. На рынке продавали охлажденное собачье мясо, а также содержали живых собак в клетках для их последующего заказа.
Около двух миллионов собак в год разводят на собачьих мясных фермах по всей Южной Корее — единственной стране, где их специально выращивают для потребления человеком.
В ноябре 2018 года в Южной Корее закрылась крупнейшая ферма по производству собачьего мяса.
Опрос, проведенный в 2017 году, показал, что 70 процентов южнокорейцев не едят мясо собак, но только около 40 процентов считают, что такая практика должна быть законодательно запрещена.
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Теги:
Азия , В мире , Южная Корея , Сеул
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