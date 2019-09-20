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Поддержка главы Южной Кореи упала до минимума из-за сближения с КНДР 

РИА Новости 47 минут назад
Все меньше корейцев поддерживают своего президента
Фото: РИА Новости
Уровень поддержки президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина снизился до исторического минимума в 40%, потеряв с начала месяца 3 процентных пункта, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Gallup Korea.
Опрос проводился со вторника по четверг. В нем приняли участие около тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.
"Против" правительства президента Мун Чжэ Ина высказались 53% опрошенных, что на 4 процентных пункта больше результатов предыдущего исследования. В частности, недовольство респондентов вызывают неэффективность действий властей по разрешению экономических и социальных проблем в стране, спорные перестановки в правительстве, а также тенденция на сближение с КНДР.
В июне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в целом возможность встречи с Ким Чен Ыном не исключена. Южнокорейский президент добавил, что готов ко встрече с лидером КНДР в любое время, но сроки зависят от Ким Чен Ына. Межкорейский саммит с участием Мун Чжэ Ина прошел в Пхеньяне в сентябре 2018 года.
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Комментарии
Азия , В мире , Чен Ким , КНДР , Южная Корея
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