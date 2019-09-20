Все меньше корейцев поддерживают своего президента

Поддержка главы Южной Кореи упала до минимума из-за сближения с КНДР

Уровень поддержки президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина снизился до исторического минимума в 40%, потеряв с начала месяца 3 процентных пункта, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Gallup Korea.

Опрос проводился со вторника по четверг. В нем приняли участие около тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

"Против" правительства президента Мун Чжэ Ина высказались 53% опрошенных, что на 4 процентных пункта больше результатов предыдущего исследования. В частности, недовольство респондентов вызывают неэффективность действий властей по разрешению экономических и социальных проблем в стране, спорные перестановки в правительстве, а также тенденция на сближение с КНДР.